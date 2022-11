Könnt ihr euch noch an die Werbung aus eurer Kindheit erinnern? Selbst wenn man eigentlich kein Cola-Fan ist, der Coca Cola Weihnachtstruck hat zum vorweihnachtlichen Vorfreude-Kitsch doch auch irgendwie dazugehört.

Nach einigen Jahren Pause macht sich der beleuchtete Truck mit dem Coca‑Cola Weihnachtsmann am Beifahrersitz wieder auf Tour quer durch Österreich. Los geht es am 15. November in Eisenstadt, der finale Stopp findet am 22. Dezember in Wien statt. Insgesamt zählt die Weihnachtstruck-Tour 17 Stationen.