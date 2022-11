Regelmäßig Gewalt bei Krampusläufen

Obwohl die traditionellen Krampusvereine es immer wieder abstreiten: Gewalt und Perchtenlauf werden allzu häufig in einem Atemzug genannt. Erst kürzlich kam es bei einem Lauf in Saalfelden zu einem Zwischenfall zwischen Männern im Publikum sowie einem Darsteller. Die Berichte in den Medien sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Jeder und jede von uns kennt Geschichten über Handgemenge, die es nicht in die Zeitungen geschafft haben.

Die Krampus-Rolle birgt eine gefährliche Mischung aus Anonymität und Autorität. Fügt man ihr noch Alkohol hinzu, ist das Pulverfass komplett. Damit ist natürlich nicht jeder einzelne Darsteller in Österreich gemeint. Es gibt genug, die die Gratwanderung zwischen Schrecken und Respekt meistern. Jedoch fällt es besonders jungen Männern – und die spielen in den Medienberichten meist die Hauptrolle – scheinbar schwer, in all dem Trubel einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn dann auch noch das alkoholisierte Publikum zurückpöbelt, kann die Aggression überhandnehmen.

Offener Umgang mit problematischen Bräuchen

Es ist wichtig, offen und ehrlich über die problematischen Aspekte einer langgedienten Tradition zu sprechen. Denn nur so ist eine erfreuliche Zukunft dafür möglich. Für die Krampusse und Perchten würde das bedeuten, dass ein genüssliches Gruseln nicht in Gewalttaten ausufern muss.

In diesem Sinne: Wer heuer Lust und Laune auf einen klassischen Krampuslauf hat, kann zwischen zahlreichen Veranstaltungen in ganz Österreich wählen. Wir zeigen euch einige Highlights und wo ihr Läufe in eurer Umgebung findet.