Für einen schönen Ausflug am Wochenende sind die Weihnachtsmärkte rund um Wien auch immer eine gute Idee. In Niederösterreich und im Burgenland gibt es einige stimmungsvolle Anlaufstellen, die mit dem Auto oder der Bahn in kurzer Zeit erreichbar sind. Manche von ihnen finden die ganze Adventzeit über statt, andere nur an bestimmten Wochenenden. Sich vorab zu überlegen, wann man welchen Markt einplanen möchte, zahlt sich also aus.

BesucherInnenlieblinge wie der Adventmarkt auf der Schallaburg oder im Schloss Eckartsau finden 2021 leider wieder nicht statt. Aber es gibt zum Glück noch einige andere schöne Christkindlmärkte in diesem Jahr.

Hier alle aufzuzählen würde wohl den Rahmen sprengen. Darum haben wir einige ausgewählte Empfehlungen in Wien-Umgebung / Niederösterreich (bzw. im Burgenland) für euch zusammengesucht, die ihr vielleicht als nächstes besuchen könntet: