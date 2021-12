Festlich geschmückter Baum, großes Familienessen, Messe in der Kirche, Weihnachtslieder: Was bei uns Tradition rund um Heiligabend ist, kennt man in vielen anderen Ländern so gar nicht.

Ob romantischer Kuchen, verrückte Geister, Hexenvertreibung oder Pudding an der Decke: So mancher weihnachtliche Brauch aus anderen Ländern würden wir wohl als skurril bezeichnen: