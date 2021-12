Glasrahmen mit Spotify-Song

YouTuberin Cali Kessy zeigt in einem Video, wie man ganz einfach ein personalisiertes Geschenk erstellt, das nicht viel Zeit und Geld braucht! Dafür suchst du dir deinen Lieblingssong auf Spotify, machst einen Screenshot auf deinem Handy und fügst diesen an deinem PC in ein Word-Dokument ein.