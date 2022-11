Am 19. November öffnet der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Im Vorfeld war schon bekannt gegeben worden, dass heuer einige Neuerungen geplant sind. Wie auch auf anderen Weihnachtsmärkten in ganz Österreich sollen die Themen Energiesparen und Nachhaltigkeit im Fokus stehen. So wird bei der Gastronomie auf Öko-Produkte und bei der Beleuchtung auf stromsparende Mittel gesetzt.