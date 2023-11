Es geht wieder los: Bereits am 10. November öffnen einige der 14 Weihnachtsmärkte in Wien, darunter etwa der Christkindlmarkt am Rathausplatz. Der größte Weihnachtsmarkt mit 123 Ständen ist heuer übrigens am Spittelberg.

Einen Überblick zu allen Märkten und Öffnungszeiten gibt es hier: