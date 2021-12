Wer es noch nicht kennt: VinziRast-mittendrin ist ein soziales Wohnprojekt in Wien, in dem ehemals Obdachlose, Geflüchtete und StudentInnen zusammen leben. Eine Wohngemeinschaft also, wo Menschen unterschiedlicher Lebensgeschichten, Kulturen, und Altersgruppen zusammentreffen, die einander bereichern wie fordern sollen. Eröffnet 2013, ist übrigens auch das zugehörige Lokal ein kulinarischer Tipp. Vormals obdachlose Menschen finden hier eine dauerhafte Anstellung und werden in Küche und Service von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützt.

VinziRast-Christbaumverkauf:

9. bis 23. Dezember 2021, Mo-Fr 15 bis 18 Uhr, Sa-So 10-18 Uhr

VinziRast-mittendrin, Währinger Straße 19, 1090 Wien