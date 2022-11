Das gilt auch für die Wahl des Weihnachtsbaums. Denn wozu einen Baum fällen, um ihn dann nach kurzer Zeit als vertrocknetes Häufchen Elend auf den Sturzplatz zu bringen?

Die Alternative: Ein lebender Christbaum.

Was ist ein lebender Christbaum?

Die Tanne oder Fichte wird samt Wurzeln aus der Erde gehoben, umgetopft und so nach Hause geliefert. Der Miet-Baum darf genauso üppig geschmückt werden wie sein gefälltes Pendant (nur mit brennenden Kerzen sollte man sich zurückhalten).

Der wichtigste Schritt erfolgt jedoch nach dem Weihnachtsfest: Der Baum wird abgeholt, wieder in der Natur eingepflanzt und kann so weiter wachsen.

Wie muss ich einen lebenden Christbaum pflegen?

Merke: Der lebende Christbaum muss sich langsam an die Raumtemperatur gewöhnen. Deshalb lässt man ihn ein bis zwei Tage vor Heiligabend am besten im Freien oder in einem kalten Raum. Dann erst sollte er ins Warme ziehen. Gleiches Prozedere (wenn auch umgekehrt) gilt nach den Feiertagen: Den Baum nicht einfach ins Kalte stellen, sonst könnte er nämlich einfrieren. Besser wieder einen Zwischenstopp im Keller oder kalten Raum einlegen.

Der zweite wichtige Aspekt ist natürlich die Bewässerung. Man sollte darauf achten, die Wurzeln alle zwei Tage zu gießen. Zusätzlich verhindert tägliches Einsprühen das Austrocknen der Nadeln.