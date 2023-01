Das Jüdische Museums Hohenems gastiert ab 27. Jänner mit seiner Ausstellung "Ende der Zeitzeugenschaft?" im Haus der Geschichte Österreich (hdgö) in Wien. Wie in anderen Etappen wird die Schau, die mit umfangreichem Video- und Audiomaterial die "Gemachtheit" von Erinnerung thematisiert, auch in der Bundeshauptstadt mit eigenen Zeitzeugeninterviews ergänzt. Dabei wird auch die Frage behandelt: Was verändert sich, wenn die Zeitzeugen nicht mehr selbst erzählen können, sondern nur noch in den hinterlassenen Dokumenten präsent sind?