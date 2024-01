Albertina: Neuer Standort in Klosterneuburg

Jahresprogramm 2024

Das Jahresprogramm in der Albertina reicht von Roy Lichtenstein und Chagall in der Albertina bis zu einer Erwin Wurm-Retrospektive in der Albertina modern: Anlässlich des 100. Geburtstags des Pop Art-Künstlers Lichtenstein sind ab 8. März über 90 Gemälde, Skulpturen und Grafiken zu sehen. Diese stammen zu einem Großteil aus jener umfassenden Schenkung, die die Albertina 2023 von der Lichtenstein-Stiftung erhalten hat. Die zeitgenössische Fotografie würdigt man mit einer Retrospektive des US-Amerikaners Gregory Crewdson ab 29. Mai, im Herbst folgt dann die große Chagall-Schau mit rund 90 Werken des Künstlers. In der Albertina modern stehen u.a. eine Schau zur Diversität der zeitgenössischen Sammlungen der Albertina sowie eine Erwin Wurm-Retrospektive zu dessen 70. Geburtstag auf dem Programm.