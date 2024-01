Kulturjahr in St. Pölten 2024

"Die Museen der Landeshauptstadt verbinden das historische Zentrum St. Pöltens mit dem modernen Regierungsviertel“, lädt Bürgermeister Matthias Stadler zum Besuch ein. "Im KinderKunstLabor begeistern wir die zukünftigen Museumsgäste für Kultur. In Häusern wie der Ehemaligen Synagoge, dem Stadtmuseum oder dem Museum Niederösterreich setzen wir uns kritisch mit der Vergangenheit auseinander, was besonders für eine zukunftsorientierte Stadt wie St. Pölten wichtig ist", so der studierte Historiker.