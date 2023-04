Mit dem - neben dem Stammhaus und der Albertina modern - dritten Standort des Museums folge man Beispielen der weltweit großen Museen: "Die 'Albertina Klosterneuburg Essl Museum' wird das sein, was die Tate Liverpool für die Tate ist. Was der Louvre-Lens ist, was das Centre Pompidou-Metz ist. Es geht bewusst ein internationales, großes Museum in ein Bundesland hinein", wurde Schröder zitiert. "Tatsache ist, dass unsere Sammlung so gewachsen ist, dass wir nur einen Bruchteil unserer Kollektion - von VALIE EXPORT bis Maria Lassnig, von Georg Baselitz bis Gerhard Richter - zeigen können, trotz der Öffnung eines zweiten Standortes, der Albertina modern."