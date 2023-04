Volkskundemuseum: Letzte Ausstellung vor Umbau ist gestartet

Renovierung soll 2024 starten

In der Sammlung befinden sich Forschungsunterlagen, Bekleidung und Trachtenabbildungen, Schützenscheiben, Liedtexte, Möbel, Pfeifen und Pfeifenköpfe sowie Fotografien vom "Volksleben" vor allem im Salzkammergut. Die Objekte werden nun fast zur Gänze ausgestellt und in den Kontext der Sammlungsgeschichte sowie der Gesetzgebung und Praxis von Restitution in Österreich gestellt. Anna Mautner habe nach dem Zweiten Weltkrieg nie einen Rückgabeantrag gestellt, erläuterte Kuratorin Kathrin Pallestrang; sie habe sich wohl auf den (letztlich erfolgreichen) Kampf um die Rückgabe ihrer Villa am Grundsee konzentriert, ergänzte der Enkel. Die große Trachtensammlung Anna Mautners befindet sich heute im Kammerhof Museum in Bad Aussee, wo man bisher keine Bestrebungen zu Gesprächen über eine allfällige Rückgabe gezeigt habe, sagte Stephen Mautner, der eine solche aber auch nicht gerichtlich erstreiten möchte.

Für das Volkskundemuseum ist "Gesammelt um jeden Preis!" die letzte große Ausstellung vor der seit langem angestrebten umfassenden Renovierung. Von Ende November 2023 bis zum Herbst 2024 werde das Palais Schönborn, in dem man untergebracht ist, vom Volkskundemuseum mit vielfältigen anderen Aktivitäten bespielt, erläuterte Direktor Mathias Beitl im Gespräch mit der APA. Gleichzeitig werde das derzeit 2.000 Quadratmeter umfassende Depot im Freudenauer Hafen um die Hälfte erweitert, denn das Haus müsse vor Sanierung und Umbau komplett geleert werden. Die eigentlichen Umbauarbeiten, die mit 25 Mio. Euro aus dem EU-Resilienzfonds finanziert werden, sollen von Herbst 2024 bis voraussichtlich Mitte 2027 dauern. Auch in der Zeit des Umbaus werde man mit vielfältigen dezentralen Forschungs-, Restaurierungs- und Vermittlungs-Aktivitäten präsent sein, so Beitl: "Wir werden uns mobilisieren." Nach den Arbeiten werde man "ein Ort, der funktioniert", und "kein Repräsentationsort" sein, versprach der Direktor. Es gehe nicht um eine schönere Hülle, sondern um Voraussetzungen für moderne Museumsarbeit.