Für positive Stimmung soll im ZOOM aber nicht nur die Zukunftsschau sorgen, sondern auch neue Angebote in den weiteren Programmschienen: In den neuen Workshops des Ateliers werde es "weich und warm", verwies Zsutty auf das Thema "Was? Wachs!", bei dem dieses besondere Material auf eine Bearbeitung wartet. Im Trickfilmstudio rücken wiederum Serien aller Art in den Fokus, wenn Kinder ab 8 Jahren eigene Intros dazu gestalten können. Und das ZOOM Mobil dockt nach seiner Sommertour wieder bei diversen Kindergärten und Schulen an, wohin man vier neue Formate mitbringt. Das Outreachprogramm sei ihr auch deshalb ein besonderes Anliegen, "weil wir damit Kinder erreichen, die aus verschiedenen Gründen nicht ins Museum kommen können", so Zsutty.