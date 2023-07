Kunst im Freien: Lentos Linz zeigt "Weltschmelz"

Themen am Puls der Zeit

Mayer sucht sich, wie sie sagt, "Themen am Puls der Zeit" wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder eben Klimawandel. Für sie ist es ein "Verdauen der Welt", die "harte Realität" fasse sie in grellen, leuchteten Farben ein, die alles irrational erscheinen lassen. "Weltschmelz" thematisiert den Zustand der Bergwelt in Österreich zwischen Gletscherschmelze und Massentourismus. Dabei interpretiert sie die Landschaftsmalerei der Romantik neu, die "patriarchalische Malerei" wird "feministisch" übermalt. So greift sie Vorlagen aus der Kunstgesichte auf, in "Klimakinder " etwa wird Caspar Davids Friedrichs "Wanderer aus dem Nebelmeer" von Klimaaktivisten eingekreist. Mit ihren Bildern wolle sie "anklagen und anregen, Sachen anders anzugehen", meinte die Künstlerin in Linz.