Die Reise der Bilder

Das zentrale Projekt 2024 ist aber die Trilogie "Die Reise der Bilder", die auf eine Idee von Sammlungsleiterin Elisabeth Nowak-Thaller zurückgeht und den Kunstraub der Nazis zum Inhalt hat. Die Ausstellungsreihe startet mit der Eröffnung der Hauptausstellung am 19. März im Großen Saal des Lentos: "Die Reise der Bilder. Hitlers Kulturpolitik, Kunsthandel und Einlagerungen in der NS-Zeit im Salzkammergut" (bis 8. September). Ebenfalls zu dem Projekt gehören die Ausstellung "Wolfgang Gurlitt. Kunsthändler und Profiteur in Bad Aussee" (28. März bis 27. Oktober), die im Kammerhofmuseum in Bad Aussee gezeigt wird, und "Das Leben der Dinge. Geraubt - verschleppt - gerettet" (27. April bis 1. September, Altes Marktrichterhaus) in Lauffen/Bad Ischl, wo gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Werke aus den heutigen Bundesmuseen eingelagert waren. "Das haben wir als Ausgangspunkt genommen, unsere Trilogie zu vervollständigen und eine Ausstellung zusammenzustellen, die sich aus der Perspektive von internationalen Künstlern mit dem Thema Kunstraub auseinandersetzt", erklärte Schmutz.