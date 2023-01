Naturhistorisches Museum: Viele Veränderungen im neuen Jahr

826.490 Besucher konnte das Naturhistorische Museum (NHM) Wien im vergangenen Jahr an all seinen vier Standorten begrüßen. Damit habe man die "Pandemiedelle" überwunden und 97 Prozent des Besucherniveaus des Vorkrisen-Jahres 2019 erreicht, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz. Auch angesichts der Rückkehr der Besucher brauche man ein "Gesamtkonzept" für das Haus am Wiener Ring, das Generaldirektorin Katrin Vohland als "Gesamtkunstwerk" bezeichnete.