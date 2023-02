2021 wurde die Arbeit "In October 2019 I Listened to animals imitating humans" - ein Trümmerfeld mit zerstörten Denkmälern, aus dem Pflanzen sprießen und Vögel Handytöne imitieren - im Kunsthaus Graz reaktiviert. Sie bildet nun ein Zentrum der Ausstellung. "Mir war es wichtig, zwei Positionen, die sich mit dem Begriff der Umwelt befassen, die längst fällige Aufmerksamkeit zu geben. Durch das Archiv Martin Roth, das seit seinem Tod hauptsächlich in Graz angesiedelt ist, ist es gelungen, eine Ausstellung zu machen, die zwei Positionen vereint und ein generationenüberspannendes, kooperatives Projekt einer erweiterten Wahrnehmung von Welt geworden ist", erläuterte Katrin Bucher Trantow, die zusammen mit Michaela Leutzendorff Pakesch die Ausstellung kuratiert hat.