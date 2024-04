Das Foto einer trauernden Palästinenserin, die ihre in einem weißen Tuch verhüllte, tote fünfjährige Nichte im Arm hält, hat den renommierten internationalen Fotowettbewerb "World Press Photo" gewonnen. Das teilte die Jury am Donnerstag mit. Mohammed Salem nahm das Bild für die Nachrichtenagentur Reuters am 17. Oktober 2023 in einem Krankenhaus in Khan Younis auf, wo Angehörige nach einem israelischen Luftschlag nach getöteten Verwandten suchten.

Die Jury würdigte Salems Foto als "mit Sorgfalt und Respekt komponiert". Es biete "gleichzeitig einen metaphorischen und buchstäblichen Einblick in einen unvorstellbaren Verlust". Die Juryvorsitzende Fiona Shields lobte die große Aussagekraft des Fotos. "Es ist unbeschreiblich bewegend zu sehen und zugleich ein Argument für Frieden, das extrem stark ist, gerade wenn Frieden manchmal wie eine unmögliche Fantasie erscheint."