Weyprecht fasste 1874 auf einem kleinen Zettel den Verlauf der Expedition zusammen ("... alle Anstrengungen vergeblich gewesen..."), verbunden mit der - auch in englisch, norwegisch und serbokroatisch übersetzten - Bitte, dieses Schreiben der österreichischen Admiralität oder dem nächsten österreichischen Konsulat weiterzuleiten. Eingepackt in Ölpapier wurde der Brief in ein ausgehöhltes Stück Holz und dieses in eine schließlich mit Blei versiegelte Medikamentenflasche gesteckt und in einer Steinpyramide auf der Insel Lamont verborgen. Erst 1978 entdeckte ein russischer Forscher das Zeitdokument, das 104 Jahre später auf diplomatischem Weg den Weg nach Österreich und an die ÖAW schaffte.