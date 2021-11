Labyrinthisch angelegte Schau

In den vergangenen Jahren hat man nicht nur die Flucht, sondern auch das weitere Schicksal der WPV-Mitglieder und -Anwärter recherchiert - kein einziger kehrte nach Ende des Krieges dauerhaft nach Wien zurück, praktisch alle verloren Freunde oder Familienmitglieder in der Shoah. Viele der Geflüchteten hatten es in der Migration nicht einfach - in den USA musste man ein abgeschlossenes Medizinstudium nachweisen, in London war die psychoanalytische Szene laut Aichhorn keineswegs begeistert über soviel neue Konkurrenz aus Wien.

Für die mit viel Holz labyrinthisch angelegte Präsentation der zusammengetragenen Materialien hat man sich auf zehn exemplarische Biografien konzentriert, macht die Fluchtrouten nachvollziehbar und gibt auch einen kurzen Einblick in die Geschichte der Psychoanalyse unter den Nationalsozialisten (inklusive einer Liste inkriminierter Termini) sowie in die Wiedergründung der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung nach dem Krieg. Sigmund Freud selbst, der bei der Sitzung am 13. März 1938 nicht anwesend war, verließ die Stadt mitsamt seiner Familie erst am 4. Juni 1938 Richtung London, wo er am 23. September 1939 starb.