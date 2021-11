"Jugend ohne Heimat": Jüdisches Museum widmet sich Kindertransporten

Schicksal von Kindern und Jugendlichen

Eröffnet wird die Ausstellung, deren Titel an Ödön von Horváths "Jugend ohne Gott" angelehnt ist, 83 Jahre nach der Reichspogromnacht, an die Direktorin Danielle Spera im Rahmen der Presseführung erinnerte. "Spätestens damals war klar, dass die Gefahr groß ist und es gilt, bald wegzukommen", so Spera. Wie schwierig sich dieses Wegkommen für die Kinder und Jugendlichen gestaltete, zeigt bereits die erste Wand im Ausstellungsraum, die mit Faksimiles von diversen Formularen übersät ist. So mussten Eltern etwa bestätigen, dass ihre Kinder vollkommen gesund sind (sowohl geistig als auch körperlich), Bürgen mussten gefunden werden, auch, ob die Kinder in nicht-jüdischen Familien aufgenommen werden dürfen, musste angegeben werden.

Fotos, Tagebücher, Briefe

"Wir wollen in der Ausstellung nicht nur die Sicht der Kinder, sondern auch jene der Eltern und der Fürsorger darstellen", erläuterten die Kuratorinnen Sabine Bergler und Caitlin Gura-Redl. So findet sich in dem Raum neben zahlreichen Fotos, Tagebüchern oder Briefen auch ein Video-Interview mit der Sozialfürsorgerin Franziska Danneberg-Löw, die als Vertreterin der Israelischen Kultusgemeinde (IKG) dafür sorgte, dass so viele Kinder wie möglich die Transporte nach Großbritannien, Belgien, Frankreich, Schweden, in die Niederlande oder die USA erreichten. Dass ein Großteil auf Großbritannien entfiel, zeigt eine einfache Grafik mit Zugwaggons. Sie macht auch deutlich, wie viele Plätze nicht besetzt werden konnten.