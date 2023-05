Ergänzt wird die von Sydney Fishman kuratierte Schau durch Zeichnungen aus Abramovićs Hand, die überhaupt das erste Mal ausgestellt werden. In schnellem Strich werden in der Mischkulanz aus Entwurfszeichnung und eigenständigem Kunstwerk Entwicklungssprünge zwischen Exponaten nachvollziehbar. Und wer sich bei all dem Kunstbombardement der Sinne entspannen will, für den hat Abramović eine Art Meditationsraum konzipiert, in dem zwei mit getrockneten Kamillenblüten gefüllte Badewannen zum olfaktorischen Verweilerlebnis einladen - theoretisch für Besucher benutzbar.