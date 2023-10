In vier Sektionen - "Sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt", "Coming-Of-Age", "Shoah" sowie "Krieg, Flucht und Migration" - öffnet die Schau Einblicke in die Erzählstrategien des Mediums und deren Produktivität für die Psychoanalyse. "Das eigentlich Zentrale, was uns in dieser Ausstellung interessiert hat", sagte Daniela Finzi, wissenschaftliche Leiterin und Co-Kuratorin, "waren die Gemeinsamkeiten, die das Medium Comic mit der Disziplin Psychoanalyse teilt: Comics bewerkstelligen ein Anliegen der Psychoanalyse, dem Unaussprechlichen und dem Unausgesprochenem zur Darstellung zu verhelfen. Das ist dann besonders zentral, wenn es um Formen von Gewalt geht." Comics können dazu dienen, Traumata zu adressieren und neue Perspektiven darauf zu eröffnen.