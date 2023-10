In die Welt der KI taucht man nun am TMW durch einen Aufbau ein, der einem "Kaninchenbau" ähnelt. Am Beginn steht das "Smart Home". Neben Geräten, die KI nutzen bzw. aus Marketinggründen zumindest so tun, finden sich im ersten Teil auch zahlreiche Spiegel. Man soll sich schon zum Start mit der Frage beschäftigen, wie transparent man eigentlich sein will, so die Kuratoren. Denn: Man hinterlässt mittlerweile quasi überall Datenspuren.