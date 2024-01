2022 in Donaustadt eröffnet und mit inzwischen vier weiteren Standorten in Österreich, bietet dieser Supermarkt alles, was man für asiatische Gerichte benötigt: Reis- & Nudelsorten, Saucen, Teigtaschen, Gemüse, Fisch, Fleisch, Reiskocher, Geschirr und Snacks verschiedenster Art. Dazu gehören auch täglich handgemachte Onigiri an einer eigenen Theke.

Adresse: Wagramer Straße 79, 1220 Wien

Alle weiteren Standorte mit Öffnungszeiten