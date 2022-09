Jüdisches Museum Hohenems zeigt Ausstellung in Wien

Österreichischen Museumspreis abgeräumt

Am 13. Oktober erhält das Jüdische Museum Hohenems beim Museumstag in Klagenfurt den Österreichischen Museumspreis 2022. "Wir sind das erste Museum, das den Preis zum zweiten Mal bekommen hat. Das ist das Sahnehäubchen", freute sich Loewy. Sommer gratulierte dem 1991 eröffneten Museum, nannte es einen "wichtigen Impulsgeber und Störfaktor": "Es ist in 30 Jahren nicht müde geworden, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen."

Das Ausstellungsgastspiel werde eine Brücke nicht nur zwischen Hohenems und Wien, sondern auch zwischen den Generationen schlagen, sagte Sommer. Wie in anderen Etappen (nach Wien soll "Ende der Zeitzeugenschaft?" u.a. nach Frankfurt gehen) wird die Schau, die mit umfangreichem Video- und Audiomaterial die "Gemachtheit" von Erinnerung thematisiert, auch in der Bundeshauptstadt mit eigenen Zeitzeugeninterviews ergänzt. Loewy: "Sie ist permanent in Veränderung und hat immer einen Ortsbezug zu den jeweiligen Sammlungen."