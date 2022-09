Österreichischer Museumspreis geht an Jüdisches Museum Hohenems

Der Österreichische Museumspreis 2022 geht an das Jüdische Museum Hohenems. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und wird jährlich vom Museumsbeirat des Kulturministeriums für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Museumsarbeit vergeben. Das Jüdische Museum erzähle die Geschichte einer Diaspora-Gemeinde, aber greife gleichzeitig aktuelle Themen auf, so der Museumsbeirat in seiner Begründung. Die Verleihung erfolgt am 13. Oktober in Klagenfurt.