"In der wechselseitigen Positionierung von Betracher*in und 'Exponat' steht das Vertraut-Zivilisierte dem Fremd-Barbarischen gegenüber", erläuterte Kuratorin Manuela Ammer ihren Ansatz, den sie gemeinsam mit Ulrike Müller verfolgt, am Dienstag bei der Presseführung. Und so werden in der Schau, die auch zahlreiche Leihgaben versammelt, Themen wie Sexualität, Hunger oder Familienbeziehungen genauso verhandelt wie Sozialisierung und Domestizierung. "Wer führt wen an der Leine? Wer gibt wem einen Namen?", lauten zwei der Fragen, die sich beim Rundgang immer wieder stellen.