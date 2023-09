Man habe versucht, "nach bestimmten Kriterien, Künstlerinnen und Künstler in Gespräche zu bringen", erläuterte Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder. So zeigen etwa Siegfried Anzinger und sein deutscher Gegenpol Daniel Richter den Aufbruch zum Neo-Expressionismus der 80er-Jahre. Wolfgang Hollegha, der schwimmende Farbflecken ins Weiß der Leinwand setzt, tritt mit Katharina Grosse "in einen generationsübergreifenden Austausch über abstrakte Malerei". Die transsexuelle Künstlerin Verena Bretschneider, "wahrscheinlich das Respektloseste, was es in der deutschen Kunst überhaupt gibt, bringen wir zusammen mit der respektlosesten Künstlergruppe, die Österreich hat, Gelitin", so Schröder.