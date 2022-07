Früher waren es meist Handelsreisen per Schiff und Kriegszüge, welche Krankheitserreger über kurz oder lang in der gesamten Welt verbreiteten. Heute sind es vor allem Flugreisen, die Erreger wie Bakterien oder Viren in kürzester Zeit von einem Ende der Welt zum anderen bringen. Der Begriff Pandemie geht auf das altgriechische Wort pandemia zurück, das soviel bedeutet wie “das ganze Volk”. Er bezeichnet also Infektionskrankheiten, die den Großteil einer Bevölkerung treffen.