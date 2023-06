"Music Lounge" - der neue Ausstellungsbereich im TMW

Spätestens ab den 1980er-Jahren erlebte die elektronische Musik einen rasanten Aufschwung, was naturgemäß mit den technischen Entwicklungen jener Zeit zusammenhing. Unterschiedlichste Gerätschaften boten der Künstlerschaft neue Möglichkeiten, ihre Sounds zu kreieren. Heute sind Keyboards, Synthesizer und allen voran Computer aus der Musikproduktion nicht mehr wegzudenken - ganz zu schweigen von den immer ausgefeilteren Studioumgebungen. All dem zollt man im Technischen Museum nun Tribut, wobei keineswegs nur Fans von EDM und Co angesprochen werden dürften.