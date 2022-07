Wenn das Material die Form inspiriert: Tony Cragg in der Albertina

Kunst, die Grenzen überschreitet

"Tony Cragg vorzustellen hieße Eulen nach Athen tragen", stellte Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder bei der Presseführung am Mittwoch eingangs klar. Kaum ein Künstler habe sich so "gegen die Verarmung der Form durch die Industrialisierung" im 20. Jahrhundert gestellt wie der 1949 in Liverpool geborene und seit Jahrzehnten in Deutschland lebende Cragg. Die "gewaltige Grenzüberschreitung", die die Skulptur seit dem 14. Jahrhundert durchgemacht habe, lasse sich auch an seinem Werk festmachen, das dem Manierismus gleich rundansichtig ist. Folglich auch Schröders Empfehlung an die Besucher: "Gehen Sie! Schreiten Sie herum!"

Und das ist tatsächlich notwendig, um Craggs Oeuvre in seiner Mannigfaltigkeit fassen zu können. Arbeiten wie das aus verschlungenen Bändern geformte "Dickicht" oder das scheinbar einem US-amerikanischen Canyon entsprungene "Sogleich" bieten aus jedem Blickwinkel neue Texturen und Geheimnisse, die sich offenbaren. Ist es mal die Holzmaserung, die auf den zweiten Blick in den Vordergrund tritt, sind es andernorts die Haptik von Stahl oder Bronze, die den teils mannshohen Gebilden eine ganz eigenwillige organische Anmutung verleihen. Nicht zu vergessen die "Öffnungen und Leerräume", die auch Schröder hervorhob: Sie lassen in das Innere und darüber hinaus blicken.