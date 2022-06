Der in Liverpool geborene und in Deutschland lebende Künstler Tony Cragg steht im Zentrum einer neuen Schau in der Albertina, die ab 7. Juli eine Auswahl zentraler Skulpturen und Zeichnungen der letzten zwei Jahrzehnte zeigt. Zwei Tage darauf widmet man sich anlässlich der Übernahme der Sammlung Jablonka in einer Personale dem italienisch-US-amerikanischen Künstler Francesco Clemente, wobei die Schau auf dessen Selbstbetrachtungen sowie seine Reisen an die verschiedensten Orte der Welt fokussiert. Die dritte Sommerausstellung der Albertina folgt dann am 14. Juli mit der Präsentation der Sammlung Chobot. Die über 800 Werke umfassende Schenkung beinhaltet Werke von Verena Bretschneider, Adolf Frohner, Alfred Hrdlicka oder Bruno Gironcoli.