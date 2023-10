Hinter dem Projekt steht das spanische Kreativzentrum "MAD" ("Madrid Artes Digitales"), kuratiert wurde die Schau vom spanischen Ägypten-Experten Nacho Ares. Zu sehen ist sie in Wien bis zum 21. Jänner 2024. "Tutanchamun - Das immersive Ausstellungserlebnis" wurde im November 2022 in Madrid eröffnet und verzeichnete dort über 325.000 Gäste in acht Monaten. Übrigens: Im November kann man die Schau auch in der Heimat des Kindpharaos erleben – im Grand Egyptian Museum in Gizeh.

events.at-Fazit: Nimmt man sich gemütlich Zeit, dauert der gesamte Rundgang etwa 90 Minuten. Dass es in der Schau nicht in erster Linie um die Vermittlung von archäologischer Geschichte, sondern um das visuelle Gesamterlebnis geht, liegt auf der Hand. Fans von immersiven Ausstellungen sowie Familiengruppen werden an den visuellen Reizen ihre Freude haben. Und für den Spaßfaktor kann man am Ende noch aus dem Foto-Automaten ein Bild im Pharaonen-Stil machen.