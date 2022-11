Weitere Ausstellungsvorhaben des Weltmuseums gelten moderner japanischer Kalligrafie, die sich mit Wien beschäftigt ("Beyond the Future", ab 30. März), dem Projekt "Whatever You Throw at the Sea ..." der im Rahmen einer Residency in Wien recherchierenden südafrikanischen Künstlerin Zara Julius (ab 27. April im zam) und für Fine "eine direkte Auseinandersetzung mit der Klimakrise, wie sie in Afrika und der afrikanischen Diaspora erlebt wird". Im "Spatzenkrieg" beschäftigt sich der Künstler Maximilian Prüfer ab 18. Mai mit den verheerenden ökologischen Folgen der Ausrottung der als Ernteschädlinge angesehenen Spatzen in China, zu der Mao Zedong im Rahmen seiner "Kampagne zur Beseitigung der vier Übel" 1958 aufgerufen hatte.