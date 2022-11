Milieu Kino: Kinosaal im LKW

Das Projekt wurde vom Leiter des Odeon Theaters, Max Kaufmann, ins Leben gerufen. An der Idee vom mobilen Kino arbeitete der Theatermacher zehn Jahre lang. Praktikabilität stand dabei an erster Stelle. So kann die Rückseite des LKW mit nur einem Handgriff in eine Kassa umgewandelt werden. Und auch der Innenraum schaut mit seinen 15 Klappsesseln einem klassischen Kinosaal sehr ähnlich.