In Bewegung geht es gleich am 31. Oktober los, wenn Maria Stättner zu einem Spaziergang samt Fanfare im Park lädt, bevor im Konzerthaus die Symphoniker eine begehbare Uraufführung von Peter Jakober in drei Sälen des Konzerthauses angesetzt ist. Auch wird hier Georg Friedrich Haas am 1. November 50 Klaviere im Saal verteilen. Am 4. November bringt Hannes Seidl "21 Songs" in die U-Bahn-Passage am Karlsplatz, und Olga Neuwirth konzipiert für den 21. November beim "Gassatim-Konzert" eine Art Flashmob im öffentlichen Raum.

Der Erste Bank Kompositionspreis geht heuer an das Kollektiv Nimikry der Wahlwiener Alessandro Baticci und Rafał Zalech, das am 28. November mit dem Klangforum musizieren wird. Neue-Musik-Doyen Kurt Schwertsik indes hat aus "Alice im Wunderland" eine Revue gestaltet, die vom sirene Operntheater und dem Serapions Theater im Odeon ab dem 23. November aufgeführt wird. "Ich hätte mir das nie ausgesucht", machte Schwertsik am Dienstag deutlich: "Aber das Projekt war vorhanden, und die Gelegenheit für mich sehr reizvoll." Er habe nun eine "verträumte Musik" geschrieben.