Rudolfina-Redoute: Maskenball feiert 125 Jahre

Rudolfina-Redoute in der Wiener Hofburg

Die Rudolfina-Redoute ist der älteste und größte Maskenball Österreichs. Ihre Ursprünge liegen im Jahr 1899, als es noch zahlreiche Redouten im Wiener Ballgeschehen gab.

Bei dem Event herrscht strenge Kleiderordnung: Damen tragen langes Abendkleid und - bis zur Demaskierung um Mitternacht - Masken, die die Augenpartie verdecken. Die Masken reichen von der simplen Karton-Satin-Variante bis hin zu aufwändigen Federkreationen. Herren kommen in Abendgarderobe, sprich in Frack, Smoking oder entsprechender Uniform (sog. "großem Gesellschaftsanzug"). Der Ball zieht jedes Jahr auch Gäste aus Deutschland, Italien, Frankreich, Kanada, den USA, Japan und mehr an.

Trotz der strengen Kleiderordnung sind die Eintrittskarten heiß begehrt. "In den letzten Jahren war unser Ball immer ausverkauft. Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich jetzt eine der letzten Eintrittskarten und Tischplätze sichern.", so Ballvorstand Oliver Hödl.