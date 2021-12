Adventure Games

Diese Spielreihe spricht all jene an, die gerne Click-and-Point-Adventure am Computer spielen. Karte für Karte, Schauplatz für Schauplatz wird die Geschichte aufgedeckt. Dabei können sich die SpielerInnen frei bewegen und auf eigene Faust alles entdecken. Wer Lust auf ein mehrstündiges Abenteuer hat, ist hier genau richtig. Bonus-Tipp: Unbedingt mit dem Fall “Grand Hotel Abaddon” beginnen: die Illustrationen sind wunderhübsch, die Charaktere interessant und die Story herzerweichend.

Zum Spiel geht es hier!