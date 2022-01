Mit anderen vergleichen

Schon oft gehört, aber nicht einfach umzusetzen? Dabei ist es wirklich wichtig, dass man sich nicht mit dem Nachbarn im Yogastudio oder diversen InfluencerInnen, die sich für Fotos in sozialen Medien verrenken, vergleicht. Dies verhilft dazu, eigene Grenzen kennenzulernen und den Körper zu respektieren. So profitierst du von deiner Praxis am meisten.