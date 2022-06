Rückkehr auf die Insel

Für einen der Künstler bedeutete der Gig eine Rückkehr auf das Inselfest: 2018 war Mavi Phoenix noch auf der "alten" FM4-Stage zu Gast. In der Zwischenzeit hat sich für den Sänger und Rapper vieles verändert - was nicht nur an der Corona-Pause lag. Mavi, geboren als Marlene Nader, hört inzwischen auf den Rufnamen Marlon. Dem Transouting folgte eine Hormonbehandlung, die auch eine dunklere Stimme zur Folge hatte.

Auch Mavi Phoenix hatte neues Material mitgebracht - sein kürzlich erschienenes zweites Album "Marlon". Auszüge daraus gab es naturgemäß heute zu hören, etwa die Nummer "Grass In the Sun". Auch ältere Songs, wie der Hit "Aventura", wurde zum Besten gegeben. "Wunderschön ist es mit euch", freute sich der Künstler sichtlich über seine Rückkehr aufs große Fest. Eingehüllt in eine Regenbogenflagge gedachte er auch dem jüngsten Terroranschlag in einer LGBTQ-Bar in Oslo.

Headliner Jan Delay verliebt in Wien

Es folgte ein deutlich älterer Herr mit Hut - und markanter Stimme: Jan Delay. Der Hamburger Hip-Hop-Musiker fungierte als Headliner auf der neu konzipierten FM4-Location. Entsprechend groß war der Andrang. Zehntausende jubelten in Festivalstimmung dem Abschluss-Act zu - der sich wiederholt über die beeindruckende Kulisse erfreut zeigte.

"Ich bin so lange nicht in Wien gewesen, und dann so ein Empfang", konstatierte der Gast aus Deutschland. "Ich liebe Wien", beteuerte er. Der große Jubel ließ darauf schließen, dass die Zuneigung auf Gegenseitigkeit basierte.

Jan Delays jüngstes, im Vorjahr erschienenes Album, heißt "Earth, Wind & Feiern", daraus wurden auch Kostproben serviert. Funk und Beat spielen darauf eine wichtige Rolle - sowie erneut eine klare politische Haltung. In "Spaß" singt er etwa über Alltagsrassisten, die noch selbigen noch nie hatten und darum voller Hass sind. Nicht fehlen durfte natürlich auch sein Superhit, das Nena-Cover "Irgendwie, irgendwo, irgendwann".