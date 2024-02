Das Lido Sounds wird um ein Opening mit zwei Bands verlängert: Bevor jeweils mehrere Acts über drei Tage in Linz auf zwei Bühnen stehen, treten Kings of Leon und The Kooks am Urfahrmarkt auf. Damit findet die Veranstaltung am linken Donauufer heuer vom 27. bis 30. Juni statt, gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Außerdem wurden weitere Namen für das Festival angekündigt, darunter Gossip. Als Headliner standen bisher bereits Parov Stelar, Kraftklub und Sam Smith fest.