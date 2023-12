Metallica

Dass Metallica mal wieder nach Österreich kommen, ist ohnehin ein Konzert-Highlight für sich. Spannend ist diesmal allerdings auch die Venue: James Hetfield und seine Mannen machen nämlich am 1. Juni am Open-Air-Gelände Racino Rocks (Magna Racino) in Ebreichsdorf einen Live-Stopp. Als Special Guests werden Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und Mammoth WVH mit von der Partie sein.