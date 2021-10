… und dann ist es wieder soweit: Der Sonntag ist da. Nur irgendwie haben weder Kühlschrank noch Vorratskasten die Memo bekommen, dass am Ruhetag etwas Essbares im Haus sein sollte. Zum Glück öffnen sich auch am Sonntag einige Shopping-Möglichkeiten in Wien – für jene, die geduldig sind und mitunter viel Zeit für lange Kassenschlangen mitbringen.