Dinge tauschen und leihen

Der Leihladen "Leila" bezeichnet sich selbst als die erste Wiener "Bibliothek der Dinge" und bietet über 150 Gebrauchsgegenstände aus allen Lebensbereichen zum Ausborgen an. Im Angebot stehen Campingkocher, Sportgeräte, Werkzeug und Veranstaltungszubehör wie Mikrofone oder Discokugeln. Nach der Online-Anmeldung kann man den Katalog durchstöbern, den Gegenstand für das gewünschte Datum reservieren und anschließend abholen.

Seit 2005 gibt es zudem den "KostNix-Laden" in der Erlgasse in Meidling, wo man einfach zu den Öffnungszeiten hereinspazieren kann und sich das mitnehmen kann, was man so braucht von dem, was es dort gerade so gibt. Auch hier funktioniert alles per unverbindlichem Tausch-Prinzip: Gegenstände, die noch funktionieren und gut erhalten, aber nicht mehr gebraucht werden, können abgegeben werden. Interessierte wiederum können sich dort unverbindlich umschauen und ohne Gegenleistung "einkaufen". Ob Kleidung, Bücher, Schuhe, verschiedene (kleine) Elektrogeräte, Film- & Tonträger, Geschirr und Haushaltsartikel ... alles Mögliche kann dorthin gebracht und mitgenommen werden. Übrigens: Bald eröffnet der Tauschladen auch einen zweiten Standort in Ottakring.

Selbiges Prinzip findet sich auch in der Josefstadt mit "Die Schenke", ein selbstorganisiertes Projekt, dass sich als Konsum-freier Raum versteht und einen Beitrag gegen die "Wegwerfgesellschaft" leisten will. Auch dort kann man Gegenstände und Kleidung aller Art, die noch zu gebrauchen sind, hinbringen und von dort wiederum unentgeltlich mitnehmen, was man braucht.