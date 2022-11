Und zwar mit einem gepflegten Adventbrunch, der zwar etwas teurer als ein gewöhnliches Frühstücksdate ist, aber so als gegenseitiges Beschenken durchgeht. In Wien bieten einige Lokale ein solches Angebot inklusive vorweihnachtlicher Schmankerl, passender Musik und Dekoration an. So kommt man kulinarisch in Weihnachtsstimmung!