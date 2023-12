Authentische chinesische Restaurants in Wien

In dem Restaurant mit schlichtem Interieur und hübscher Terrasse findet man eine Vielzahl an Gerichten wie Tofu- und Dim-Sum-Variationen, Kimchi-Tofu-Eintopf oder auch Innereien-Spezialitäten. Dabei bietet die Küche auch einige "Fusions"-Kreationen der europäischen und chinesischen Kulinarik an. Die Betreiber:innen sehen gerade in dieser Fusion die Authentizität, da eine solche längst in den chinesischen Metropolen zu finden ist. Spannend!

Adresse: Wehrgasse 8, 1050 Wien