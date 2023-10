Die Restaurantszene der Stadt ist sehr vielfältig – das zeigt sich in der schier endlosen Zahl an Lokalen. Vom typischen Wiener Beisl, dem Balkan-Restaurant mit authentischer Küche bis zum luxuriösen asiatischen Gourmet-Lokal: In der Bundeshauptstadt kann man sich auf eine kulinarische Reise begeben und dabei die entlegensten Ecken der Welt entdecken.

>Mehr dazu: Weltreise durch Wien: 6 Restaurants, die du besuchen musst

Dieses Mal geht es nach Tibet!